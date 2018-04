21 aprile 2018- 16:58 Meteo: Lombardia, in arrivo debole perturbazione con temporali su rilievi

Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Alta pressione in parziale cedimento, per domani, ma senza significative variazioni del tempo salvo maggiore probabilità di rovesci pomeridiani sui rilievi. Queste le previsioni meteo per le prossime ore in Lombardia, contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale.Lunedì una debole perturbazione transita dall'Atlantico verso l'arco alpino: sulla Lombardia ancora tempo caldo, ma con nuvolosità variabile e temporali sparsi sui rilievi e fascia pedemontana dal pomeriggio.