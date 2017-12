METEO: LOMBARDIA, INSTABILE FINO A VENERDì, MA MERCOLEDì SCHIARITE

11 dicembre 2017- 13:20

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - Tempo perturbato in Lombardia per tutta la giornata di oggi e domani, mentre da mercoledì le condizioni meteo sono previste in miglioramento, ma solo per la giornata, perché da giovedì, di nuovo, una vasta area depressionaria in discesa dal Nord Europa influenzerà il tempo sulla regione con possibili nuove precipitazioni in particolare venerdì. Secondo le previsioni di Arpa, domani la giornata sarà nuvolosa, con irregolari schiarite e precipitazioni deboli nella notte e fino al primo mattino su Alpi e Prealpi. In aumento le temperature. Mercoledì schiarite al mattino su Alpi e Prealpi, nubi basse o nebbie sulla Pianura in lento dissolvimento; nel pomeriggio nubi medioalte in aumento da ovest verso est anche compatte ed estese sulle Alpi. In serata schiarite sulle Alpi, nubi basse o nebbie sulla Pianura. Precipitazioni generalmente assenti e temperature in calo. Giovedì e venerdì, nuvolosità variabile in assenza di precipitazioni giovedì (almeno per quanto riguarda la mattina, sparse nel pomeriggio,, mentre per venerdì sono previste piogge sparse e neve oltre i 1000 metri circa.