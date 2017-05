METEO: LOMBARDIA, PEGGIORA DA DOMANI, VENERDì TEMPORALI

17 maggio 2017- 14:03

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Il tempo stabile di questi giorni su gran parte dell'Italia e sulla Lombardia da domani potrebbe subire un cedimento per lasciare spazio a una "saccatura atlantica associata ad un fronte freddo, i cui maggiori effetti si avvertiranno nella giornata di venerdì". E' quanto riporta l'Arpa nel suo bollettino meteorologico. Sulla Lombardia venerdì sono attesi temporali, con fenomeni anche di forte intensità; sabato resterà qualche instabilità residua concentrata sui settori orientali della regione nella prima parte della giornata, ma domenica torna il bel tempo. Le temperature saranno in calo venerdì e sabato, in sensibile aumento nella giornata di domenica.Domani è possibile qualche rovescio, soprattutto nel pomeriggio, su settori nord-occidentali della regione. Le massime restano tra i 24 e i 28 gradi. Venerdì il cielo sarà nuvoloso ovunque con piogge e temporali diffusi su tutta la pianura nel corso della giornata.