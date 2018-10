16 ottobre 2018- 20:42 Meteo: Lombardia sfiorata da perturbazione, da giovedì torna il sole

Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Una struttura depressionaria situata sul Mediterraneo occidentale continua ad inviare corpi nuvolosi verso la Lombardia, ai quali tuttavia sono associate precipitazioni per lo più sporadiche e isolate, limitate ai primi giorni della settimana. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa regionale per le prossime ore.A partire da giovedì prossimo, una graduale rimonta anticiclonica porterà tempo soleggiato ovunque e foschie al primo mattino. Le temperature subiranno un calo nei valori minimi, massime in aumento. Venti in prevalenza deboli.