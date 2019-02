21 febbraio 2019- 13:02 Meteo: Lombardia, sole e alta pressione nei prossimi giorni

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - In Lombardia prosegue anche nei prossimi giorni la fase di stabilità e di alta pressione, con cielo soleggiato. Domani il bollettino Arpa prevede una giornata ventosa in montagna per vento da nord, che potrà assumere anche carattere di Foehn. Sabato, temporaneo calo delle temperature e aumento dell'intensità dei venti in pianura, ma già da domenica ritorno a giornate in prevalenza soleggiate.Domani è prevista un po' di nebbia e qualche addensamento sulle Retiche di confine; altrove sereno o poco nuvoloso con transito di velature e possibili banchi di nebbia e foschie fino al mattino sulla pianura. Le minime sono comprese tra zero e 4 gradi, le massime tra 17 e 19 gradi.