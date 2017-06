METEO: LOMBARDIA, TEMPERATURE FINO A 35 GRADI IN PIANURA

19 giugno 2017- 15:53

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Un'area di alta pressione sul Mediterraneo e sull'Europa Centrale determinerà sulla Lombardia tempo stabile, ben soleggiato e con temperature in risalita fino a ben oltre i 30 gradi. Nei prossimi giorni, spiega il bollettino dell'Arpa, prevarranno ancora condizioni atmosferiche stabili, "ma il lento indebolimento dell'alta pressione potrà favorire annuvolamenti via via più frequenti e qualche rovescio o temporale". Domani e nei prossimi giorni sarà ovunque sereno o poco nuvoloso, salvo possibili annuvolamenti sparsi nella notte e al primo mattino su Prealpi e alta pianura. In pianura, le minime sono comprese tra 17 e 21 gradi, le massime tra 32 e 35 gradi. Massime in aumento mercoledì e giovedì con nuvole solo nelle aree montane. Venerdì è attesa nuvolosità variabile con annuvolamenti più marcati e diffusi nel pomeriggio, temperature stazionarie o in lieve aumento. Sabato ovunque sereno o poco nuvoloso.