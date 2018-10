19 ottobre 2018- 12:54 Meteo: Lombardia, tempo stabile fino a domenica, poi calo temperature

Milano, 19 ott. (AdnKronos) - L'espansione di un promontorio anticiclonico sulle Isole Britanniche determina un flusso nordoccidentale in quota in progressiva intensificazione che porta in Lombardia tempo stabile e prevalentemente soleggiato fino alla mattina di domenica. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, dal pomeriggio di domenica la rapida discesa di un minimo depressionario freddo dai paesi Baltici verso l'Adriatico potrà portare un calo delle temperature anche in pianura Padana, con vento da est in pianura. Martedì e mercoledì flusso stabile da nord con possibili rinforzi di vento anche in pianura.Domani, sabato 20 ottobre, alla notte ed al mattino nuvoloso sull'alta pianura e le prime Prealpi per addensamenti a bassa quota, in progressiva dissoluzione nel corso della giornata. Sereno o poco nuvoloso altrove. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve calo. In pianura minime tra 9 e 12 °C, massime tra 18 e 22 °C. Domenica al mattino poco nuvoloso o velato, con nubi a bassa quota in aumento sulla fascia pedemontana e Prealpina a partire da est nel corso della giornata. In serata nuvoloso sui settori meridionali e le prime Prealpi, poco nuvoloso altrove. Precipitazioni assenti, salvo piovaschi in tarda serata sulla fascia pedemontana e le prime Prealpi orientali. Temperature minime e massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 9 °C, massime intorno a 18 °C. Zero termico attorno a 3600 metri, in veloce abbassamento fino a 2600-2800 metri dal pomeriggio a partire dai rilievi orientali.