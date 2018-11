28 novembre 2018- 12:38 Meteo: Lombardia, tempo stabile ma minime intorno allo zero

Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Correnti in quota da nord, associate all'allontanamento verso il sud della di una struttura depressionaria manterranno tempo stabile fino a domani in Lombardia, con cielo soleggiato. Venerdì, secondo il bollettino dell'Arpa, l’area di alta pressione tenderà a cedere e a lasciar spazio ad un rapido passaggio instabile, con scarsa probabilità di piogge. Già da sabato e per l’inizio della prossima settimana la tendenza è quella di un rapido miglioramento. Domani, è previsto un rannuvolamento con locali banchi di nebbia su Pianura e fascia prealpina nelle ore più fredde. Le minime saranno comprese tra zero e tre gradi, le massime sono in calo tra 6 e 9 gradi. Venerdì minime e massime di nuovo in calo.