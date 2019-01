4 gennaio 2019- 11:48 Meteo: Lombardia, weekend soleggiato e in Alta Valtellina arriva la neve

Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Weekend all'insegna del bel tempo e con il ritorno della neve sulle cime più alte, in Lombardia. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, sulla regione insistono correnti settentrionali stabili pilotate da un vasto anticiclone esteso dalla Penisola iberica al mare del Nord. Ne consegue tempo asciutto e cielo spesso sereno, eccezion fatta per velature di passaggio e annuvolamenti lungo i crinali di confine. Nel corso del weekend è attesa qualche nevicata sull'Alta Valtellina e venti forti sulle Alpi, mentre in pianura avremo temporanei rinforzi a carattere di Foehn. Le temperature saranno in graduale aumento.