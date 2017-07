METEO: TEMPORALI IN ARRIVO IN LOMBARDIA, TEMPERATURE CALANO

13 luglio 2017- 14:03

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Temporali in arrivo in Lombardia da questa sera a causa del transito di perturbazione in graduale discesa sull'est dell'Europa che determinerà condizioni instabili, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco che porteranno al ribasso i valori massimi di temperatura. Lo prevede il servizio Arpa regionale. Per i giorni successivi una rimonta anticiclonica ripristinerà condizioni stabili e senza precipitazioni, con giornate prevalentemente soleggiate per il fine settimana e per l'inizio della prossima.Nella giornata di venerdì ovunque nuvoloso, quindi ampie schiarite a partire dai quadranti occidentali, in estensione tra tarda mattinata e primo pomeriggio anche a est fino a sereno ovunque. le precipitazioni saranno concentrate nella prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio e temporale. In calo le temperature: minime tra 16 e 21°C, massime tra 25 e 28°C.Sabato sereno nella prima parte della giornata, nel pomeriggio aumento della nuvolosità fino a irregolarmente nuvoloso, più marcata sui settori pianeggianti orientali. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento. In pianura minime attorno a 17°C, massime a circa 29°C. Per domenica tempo sereno e precipitazioni assenti.