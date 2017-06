MEZZOGIORNO: PRESTIGIACOMO, AUMENTA DIVARIO TRA NORD E SUD

24 giugno 2017- 19:52

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "La crisi ha aumentato il divario economico e sociale tra il Nord e il Sud del Paese, secondo i dati dello studio diffuso dalla Cgia. Il governo però vanta i grandi risultati ottenuti per il Mezzogiorno, non rendendosi conto di non aver fatto nulla per annullare questo divario che invece è in continua crescita". Ad affermarlo in una nota è l'esponente di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo."Preoccupa -aggiunge- il dato riguardante le difficoltà economiche che riguardano un meridionale su due, ma anche i numeri su Pil e mercato del lavoro che segnano una marcata differenza tra le due macro-aree del Paese". Il Sud, rileva, "è sempre più povero, quindi, ma i governi degli ultimi anni, invece di pensare a un vero piano di rilancio per il Mezzogiorno, tentano di rivendicare risultati inesistenti per misure che si sono dimostrate inefficaci".