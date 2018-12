29 dicembre 2018- 17:37 Mezzojuso: gen. Gebbia assessore, sindaco 'sorelle Napoli non centrano'

Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - ll generale Nicolò Gebbia, l'ex alto ufficiale dei Carabinieri oggi in pensione, querelato nei giorni scorsi dalle sorelle Napoli di Mezzojuso (Palermo) per diffamazione, è stato nominato assessore alla Cultura del piccolo comune. A nominarlo è stato il sindaco di Mezzojuso Salvatore Giardina, anche lui querelato dalle sorelle imprenditrici agricole insieme con Gebbia. Poco tempo fa il generale Gebbia, durante un processo, a Roma, aveva affermato di avere appreso anni fa che il padre delle sorelle Napoli fosse vicino a Cosa nostra. Da qui la decisione delle tre donne, Ina, Marianna e Irene Napoli, di querelarlo. Il sindaco di Mezzojuso aveva querelato, invece, nei mesi scorsi per diffamazione il conduttore della trasmissione 'Non è l'Arena' Massimo Giletti, il suo ex collaboratore Klaus Davi e l'editore. La prima udienza si terrà ai primi di gennaio. "La scelta del generale Gebbia ad assessore non c'entra niente con le sorelle Napoli - spiega il sindaco Giardina all'Adnkronos - L'ho nominato per le sue qualità e non c'entra niente la vicende delle tre sorelle che sono pare integrante del paese". "Noi non facciamo le cose per andare contro le sorelle Napoli - dice ancora il sindaco - il generale può dare un contributo per la nostra comunità. Giurerà lunedì prossimo. Lo abbiamo voluto per la sua professionalità. Ripeto, non c'entrano nulla né le sorelle Napoli né il conduttore Giletti".