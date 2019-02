7 febbraio 2019- 19:07 Mibac: Bonisoli incontra terzo settore l'1 marzo per giornata d'ascolto

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli incontrerà a Roma gli esponenti del terzo settore che in tutta Italia collaborano con il Ministero in un convegno dal titolo “Il Mibac ascolta”. “Ho immaginato una giornata di dialogo il prossimo primo marzo – scrive Bonisoli nell’invito - che deve essenzialmente rispondere a queste domande: Quali sono le problematiche di chi si occupa di progetti di valorizzazione sul territorio? Quali azioni il soggetto pubblico (Ministero, enti locali ecc.) deve mettere in atto per favorire questo tipo di iniziative?” “In Italia – spiega il ministro - esiste un associazionismo diffuso che si occupa a vario titolo di beni culturali e che si relaziona con lo Stato, gli enti locali, la Chiesa. Associazioni, cooperative, gruppi di volontari, archeoclub, piccole imprese, fondazioni, hanno maturato una esperienza ricchissima occupandosi di una parte importante del nostro immenso e diffuso patrimonio culturale. Da queste realtà abbiamo da imparare e dobbiamo capire come le iniziative del Ministero possano aiutare, sistematizzare, promuovere”.L’incontro sarà articolato su tre tavoli che verteranno sui seguenti temi: 'Le professioni dei beni culturali'; 'Le forme degli accordi di valorizzazione'; 'La gestione dei rapporti fra pubblico e privato per la valorizzazione'.