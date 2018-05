5 maggio 2018- 18:54 Migliaia in piazza contro Macron

Parigi, 5 mag. (AdnKronos) - Sarebbero circa 40mila le persone che si sono riunite in piazza a Parigi questo pomeriggio per prendere parte alla manifestazione anti-Macron, alla vigilia, lunedì, del primo anniversario del suo insediamento all'Eliseo. La cifra è stata fornita da un gruppo di media tra cui Le Figaro e l'organizzazione Occurence e coincide con quella data dalla prefettura. Secondo La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon i manifestanti sarebbero 160mila.Prima e durante la manifestazione sono state arrestate quattro persone, anche in occasione di operazioni di controllo sui partecipanti. A renderlo noto è stata la prefettura di Parigi, citata da Le Figaro, precisando che gli agenti hanno fermato i quattro con le accuse di porto di armi vietate e porto di oggetti atti ad offendere. Imponente il dispositivo di sicurezza, con duemila tra poliziotti e gendarmi mobilitati, 500 in più rispetto a quelli in servizio il primo maggio. "Stop Macron" su molti cartelli dei manifestanti presenti alla dimostrazione. La protesta è stata voluta per contestare il presidente visto come "il simbolo della finanza, dei banchieri, di una politica che favorisce i ricchi", come hanno sottolineato gli organizzatori della marcia, il deputato de La France Insoumise François Ruffin, l'economista Frédéric Lordon ed ex partecipanti al movimento 'Nuit Debout'. Con il corteo hanno sfilato quattro carri, tre dei quali con l'effigie del presidente Macron, una volta in veste di Dracula, le altre di Napoleone e Giove, mentre sul quarto il comitato organizzatore ha raccolto lamentele e contestazioni. Alla manifestazione è intervenuto Jean-Luc Mélenchon. "Siamo un raduno gioioso e sorridente ad immagine del mondo che vogliamo fondare", ha dichiarato, per poi prendersela con Macron "che si allinea dietro al signor Trump". Mélenchon ha quindi invitato tutti i presenti a partecipare a un nuovo raduno che si svolgerà in tutte le città della Francia il prossimo 26 maggio. Oltre al corteo di Parigi, manifestazioni si sono svolte anche in altre zone della Francia, Lione, Bordeaux e Tolosa. Lodi a Emmanuel Macron sono arrivate dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che nel suo videomessaggio del sabato si è espressa a favore di un'Europa più forte ed ha avuto parole di apprezzamento per le iniziative promosse a favore dell'Europa dal presidente francese. "Da quando si è insediato - ha dichiarato Merkel - Macron ha dato un impulso importante all'Europa con molto slancio e molta speranza".