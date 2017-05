MIGRANTI: 11 COMUNI MAGENTINO-ABBIATENSE ADERISCONO A PROTOCOLLO PREFETTURA

17 maggio 2017- 14:09

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Undici Comuni del magentino e dell’abbiatense dicono 'sì' al protocollo d'intesa con la prefettura di Milano per l'accoglienza dei profughi. Lo comunicano le rispettive amministrazioni in una nota congiunta, precisando di aver "intrapreso da qualche tempo un percorso per confrontarsi su questo delicato tema di carattere sociale e di valenza territoriale" arrivando a "una scelta unitaria e condivisa". Si tratta dei Comuni di Abbiategrasso, Arluno, Bareggio, Gaggiano, Magenta, Mesero, Morimondo, Ossona, Robecco sul Naviglio, Rosate, Zelo Surrigone, i cui sindaci, insieme ad altre 80 amministrazioni della Città Metropolitana, si sono resi disponibili a sottoscrivere il protocollo d’intesa con la Prefettura di Milano per l’accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti la protezione internazionale. Aderendo al protocollo di intesa, si legge nella nota, "i Comuni hanno voluto fare una scelta di responsabilità dettata dal ruolo istituzionale di ogni sindaco e dalla collaborazione tra enti, a fronte di una specifica richiesta di aiuto espressa dalla prefettura". In particolare, "i sindaci hanno apprezzato la disponibilità della prefettura di Milano di agevolare i Comuni sottoscrittori, attuando una progressiva accoglienza di persone migranti nel proprio territorio per favorire una migliore integrazione, anche attraverso una limitazione del numero degli ospiti previsti dall’accordo Anci-ministero dell’Interno".