MIGRANTI: 11 COMUNI MAGENTINO-ABBIATENSE ADERISCONO A PROTOCOLLO PREFETTURA (2)

17 maggio 2017- 14:09

(AdnKronos) - La firma dell’accordo, sottolinea la nota, "consente di avviare una collaborazione positiva con il prefetto Luciana Lamorgese e di coinvolgere maggiormente le amministrazioni comunali nelle scelte decisionali", anche se "la gestione dei migranti rimane completamente in carico alla stessa prefettura". In ogni caso, "i Comuni interessati rilevano che non aderire al protocollo d’intesa non significa non avere richiedenti asilo nei propri territori ma, al contrario, restare esclusi dai processi decisionali e subire passivamente le scelte di altri". E "i sindaci del 'sì'sono comunque consapevoli che l’accettazione del protocollo non rappresenta di certo la migliore soluzione possibile di accoglienza ma è, di fatto, in questo momento, il primo passo di un percorso possibile per affrontare l’emergenza, le problematiche annesse e partecipare attivamente ai processi decisionali".