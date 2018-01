MIGRANTI: 200 SBARCANO A PALERMO, 2 TRASFERITI IN OSPEDALE

18 gennaio 2018- 11:26

Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - E' approdata stamani al porto di Palermo la nave militare spagnola 'Santa Maria' con a bordo 210 migranti, tra cui 34 donne. Ad accoglierli al molo la task force predisposta dalla Prefettura con forze dell'ordine, volontari della Croce rossa italiana, personale della Protezione civile e 48 sanitari dell'Asp tra medici, infermieri e mediatori culturali. Per due migranti è stato necessario il ricovero in ospedale, ma le loro condizioni sono complessivamente buone. Si tratta di una donna in gravidanza condotta all'Ingrassia e di un uomo trasportato al reparto di Ortopedia di Villa Sofia. Gli immigrati, tratti in salvo in quattro diverse operazioni nel Canale di Sicilia, provengono dal Marocco, dalla Nigeria, dal Sudan, dal Bangladesh, dal Gambia, dal Ghana, dal Senegal, dalla Guinea, dalla Costa d'Avorio, dal Togo e dalla Palestina.