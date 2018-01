MIGRANTI: 27 ATTESI DOMANI A POZZALLO, TRA LORO ANCHE 2 DONNE

8 gennaio 2018- 16:48

Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - Mini sbarco di migranti domani a Pozzallo. In 27 approderanno nel pomeriggio nella cittadina in provincia di Ragusa. La nave, a bordo della quale viaggiano due donne e 25 uomini, è attesa in porto intorno alle 15. I migranti provengono tutti dall'Africa centrale.