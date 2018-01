MIGRANTI: 359 SBARCANO A POZZALLO, TRA LORO LE SALME DI 2 NEONATI E UN 20ENNE

19 gennaio 2018- 11:12

Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - Ci sono anche le salme di due neonati, uno di appena tre giorni e l'altro di 4 mesi, e di un 20enne tra i migranti giunti oggi a Pozzallo, nel Ragusano. La nave della Ong spagnola 'Proactiva open arms', con a bordo 359 migranti, tutti di nazionalità subsahariana, è approdata in porto stamani e le operazioni di sbarco sono ancora in corso. Le salme sono state portate al cimitero di Pozzallo per l'ispezione cadaverica, al termine della quale saranno trasferite negli ospedali di Modica, Ragusa e Vittoria. Sulla nave anche tante donne e bambini, almeno una quarantina quelli accompagnati. "Continuiamo nella nostra opera di accoglienza che fa di Pozzallo un modello di integrazione - dice all'Adnkronos il sindaco Roberto Ammatuna -. Invito tutti i leader politici in questi giorni di campagna elettorale ad abbassare i toni e a smettere di soffiare sul fuoco, criticando l'azione di un ministro (Minniti, ndr) che, invece, sul fronte dell'immigrazione ha ottenuto grandi risultati. Penso che su fenomeno migratorio tutti debbano fare un passo indietro. Qui a Pozzallo abbiamo sperimentato una grande collaborazione istituzionale ed è necessario che ognuno faccia la propria parte" conclude il primo cittadino.