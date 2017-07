MIGRANTI: 4,7 MLN IN UE NEL 2015, PROTEZIONE PER OLTRE 700MILA RIFUGIATI NEL 2016

20 luglio 2017- 11:41

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Sono 4,7 milioni le persone sono arrivate nel 2015 in uno dei 28 Stati membri dell'Unione Europea. Nel 2016 nell’Europa a 28, secondo i dati Eurostat, i Paesi membri hanno concesso protezione internazionale a 710.400 richiedenti asilo, più del doppio rispetto all'anno precedente. Sono stati reinsediati oltre 14mila profughi e oltre il 60 per cento delle decisioni positive si registrano in Germania (445.210, tre volte il numero del 2015), seguono la Svezia (69.350, il doppio rispetto all'anno precedente); l'Italia (35.450, +20 per cento); la Francia (35.170, +35 per cento); l'Austria (31.750, +79 per cento) e Olanda (21.825, +28 per cento).Sono alcuni dei dati forniti durante i lavori del convegno 'Donne Forti per una Europa forte – Road Map Europea dell’agenda 2030', organizzato a Palermo dalla Fondazione Friedrich-Ebert, che per celebrare la decennale collaborazione tra i democratici europei di Italia, Germania, Austria e Svizzera ha scelto la città designata Capitale italiana della cultura nel 2018, come meta per discuterne, dedicando un focus specifico ai temi delle migrazioni. In particolare l’analisi prende spunto dagli ultimi dati Eurostat sull'integrazione dei migranti (l'ultima pubblicazione risale al 26 giugno scorso).