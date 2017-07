MIGRANTI: 4,7 MLN IN UE NEL 2015, PROTEZIONE PER OLTRE 700MILA RIFUGIATI NEL 2016 (2)

20 luglio 2017

(AdnKronos) - Secondo lo studio la metà degli migranti (2,4 milioni) è cittadino di un Paese extracomunitario, mentre al primo gennaio 2016 il numero di cittadini extracomunitari residenti negli Stati membri dell'Ue è stato di 20,7 milioni (pari al 4,1 per cento della popolazione). Inoltre, 16 milioni di persone risultano residenti in uno Stato membro diverso da quello della cittadinanza d’origine. In termini assoluti, il numero maggiore di non-cittadini è stato trovato in Germania (8,7 milioni il primo gennaio 2016), seguiti da Regno Unito (5,6 milioni), Italia (5 milioni), Spagna (4,4 milioni) e Francia (4,4 milioni ). In termini relativi, la classifica è molto diversa. Lo Stato membro con la più alta quota di non cittadini era il Lussemburgo, dove rappresentavano quasi la metà (47 per cento) della sua popolazione totale. Anche a Cipro, Estonia, Lettonia, Austria, Irlanda, Belgio e Germania è stata osservata un'elevata percentuale di cittadini non residenti (almeno il 10 per cento della popolazione residente).