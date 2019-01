9 gennaio 2019- 13:42 Migranti: a Milano iniziative per favorire affido minori non accompagnati

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Un programma di iniziative per favorire l'inserimento dei minori stranieri non accompagnati. E' l'idea di Caritas Ambrosiana e Comune di Milano che lanciano una 'call' a persone e famiglie disponibili ad accogliere i giovani che attualmente vivono nelle comunità. Si tratta, spiega Matteo Zappa, responsabile area minori e famiglia di Caritas Ambrosiana, di "giovani pieni di entusiasmo, che hanno bisogno di famiglie e adulti in genere in grado di farli sentire a casa, di sostenerli di fronte alle inevitabili difficoltà che troveranno sulla loro strada, di stimolarli a dare il meglio". Per ognuno di loro, afferma Zappa, "ci siamo posti l’obiettivo di trovare un’opportunità nel giro dei prossimi mesi e dalle prime reazioni che abbiamo registrato siamo fiduciosi di centrarlo".Si parte venerdì 11 gennaio, alle 18.30, con un corso di formazione nella sede di Caritas Ambrosiana a Milano articolato in tre tappe, venerdì 25 gennaio e 8 febbraio le altre due date del percorso, rivolto alle famiglie che si candidano ad aprire le porte della loro casa. La campagna di informazione e sensibilizzazione toccherà anche i Comuni dell’hinterland milanese: sabato 26 gennaio alle 19.30 ci sarà un aperitivo al centro pastorale San Giuseppe di Bollate, organizzato con le parrocchie e l’assessorato alle politiche sociali della città e il 18 gennaio alle 19.30 a Cisliano un giropizza offerto dai volontari della Masseria.