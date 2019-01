9 gennaio 2019- 13:43 Migranti: a Milano iniziative per favorire affido minori non accompagnati (2)

(AdnKronos) - I minori stranieri non accompagnati nelle comunità di Milano sono 830. Attualmente non tutti sono in grado di proseguire il percorso di integrazione con un’accoglienza in famiglia. Gli operatori dello sportello Anania di Caritas Ambrosiana in collaborazione con gli assistenti sociali del Comune monitorano i casi nel loro svolgimento e individuano coloro che possono compiere il passaggio. Questo lavoro di verifica ha consentito al momento di individuare 14 ragazzi pronti ad essere ricollocati. Hanno tra i 15 e i 18 anni, vengono in parte da Egitto e Maghreb, in parte dall’Africa Sub-sahariana, parlano l’italiano, hanno conseguito il diploma di licenza media e studiano per diventare cuoco, elettricista, muratore.Possono diventare 'affidatari' persone singole o coppie, sposate o conviventi senza vincoli di età. Le famiglie o le persone interessate all’affido sono invitate a partecipare alle proposte di Caritas oppure agli incontri di informazione e approfondimento organizzati dal servizio coordinamento affidi e dalle organizzazioni del privato sociale partner del Comune di Milano per l’affido familiare. Solo dopo aver concluso la formazione, chi desidera può iniziare un percorso di conoscenza individuale personalizzato che può portare alla sottoscrizione del patto di affido con il quale si formalizza l’inserimento presso la famiglia affidataria; si avvia l’erogazione di una somma di denaro mensile per contribuire alle spese di mantenimento del minore e si attiva la copertura assicurativa prevista dalla Regione Lombardia per gli affidi familiari.