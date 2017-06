MIGRANTI: A PALERMO NAVE CON 877 PROFUGHI, TRA LORO 2 NEONATI

27 giugno 2017- 09:30

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - E' approdata al porto di Palermo la nave Vos Prudence con a bordo 877 migranti. Tra loro ci sono 94 donne, 53 minori e anche due neonati. In moto l'ormai rodata macchina dell'accoglienza con la task coordinata dalla Prefettura al porto per le operazioni di sbarco. Sul molo forze dell'ordine, uomini della Protezione civile, volontari della Croce rossa e della Caritas, e i sanitari dell'Azienda sanitaria provinciale per un primo screening sanitario. I migranti provengono soprattutto da Nigeria, Siria, Sudan, Bangladesh, Marocco, Costa d'Avorio e Ghana.