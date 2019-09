16 settembre 2019- 13:32 Migranti: al via i trasferimenti da Lampedusa, in 70 portati in nave a Porto Empedocle

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Al via i trasferimenti dei primi migranti dall'hotspot di Lampedusa. Questa mattina un gruppo di 70 naufraghi, arrivati nei giorni scorsi sull'isola, ha lasciato l'isola a bordo del traghetto di linea per Porto Empedocle (Agrigento). Rimangono così altri 154 migranti, su una capienza di una novantina di persone. Domani è previsto un altro trasferimento.