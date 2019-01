14 gennaio 2019- 12:57 Migranti: al via incontro Conte-Anci a P.Chigi

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e una delegazione dell'Anci, capitanata dal presidente Antonio Decaro, per discutere del dl sicurezza dopo le rimostranze dei primi cittadini sul decreto voluto e difeso a spada tratta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini.Oltre a Conte, per il governo presenti al tavolo la viceministra all'Economia in quota M5S, Laura Castelli, e il capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi. Mentre della delegazione Anci fanno parte, oltre a Decaro, il sindaco di Valdengo e vicepresidente vicario Anci Roberto Pella, il presidente del consiglio nazionale Anci Enzo Bianco, il sindaco di Chieti e vicepresidente Anci Umberto Di Primio, il delegato immigrazione Anci Matteo Biffoni (Prato), i primi cittadini Chiara Appendino (Torino) e Stefano Locatelli (Chiuduno). L'Anci si presenta dunque con una delegazione rappresentativa di tutte le forze politiche, compresi i due partiti di governo: Appendino è del M5S, Locatelli della Lega. L'Associazione che rappresenta i Comuni italiani arriva al tavolo con alcune richieste precise: la possibilità di mantenere l'accesso allo Sprar delle persone vulnerabili; l'applicazione di modalità uniformi per la presa in carico da parte delle Asl dei richiedenti asilo; il diritto a conoscere le persone presenti nei centri di accoglienza, con numero di componenti, sesso e età.