30 settembre 2019- 11:04 Migranti: Alarm phone, 'barca ancora in difficoltà, in pericolo la vita di 32 persone'

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Alle 9.15 abbiamo parlato di nuovo con le persone a bordo. La barca è ancora in difficoltà nella zona SAR di #Malta. Da ieri non c’è stato alcun intervento per soccorrerli. La vita di 32 persone, inclusi molti bambini, è in pericolo. Chiediamo soccorso immediato!". E' quanto scrive Alarm phone su Twiitter.