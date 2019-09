28 settembre 2019- 18:20 Migranti: Alarm phone, 'barca ancora in pericolo senza soccorso in vista'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "I giornali hanno comunicato che una barca è stata soccorsa e riportata in #Libia. Questa NON è la stessa barca che ci ha contattati: abbiamo parlato con le persone a bordo meno di un'ora fa e sono ancora in pericolo senza nessun soccorso in vista. Sono a mare da più di 60 ore!". Così, Alarm Phone su Twitter.