24 ottobre 2019- 15:44 Migranti: Alarm phone, 'barca con 50 persone riportata in Libia'

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Il 18 ottobre ci ha chiamati una barca in pericolo nella zona SAR di #Malta. È stata poi intercettata dalla c.d. guardia costiera libica, che ha portato le circa 50 persone al campo Triq al Sikka in #Libia, noto per le torture". Lo scrive Alarm phone su Twitter.