21 settembre 2019- 19:49 **Migranti: Alarm phone, 'in cinque giorni chiamati da dieci barche, in 720 in fuga'**

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Alarm Phone non è mai stato contattato da così tante barche nel #Mediterraneo centrale in così poco tempo. Negli ultimi cinque giorni, dal 16 al 20 settembre, siamo stati chiamati da 10 imbarcazioni in pericolo, con in totale circa 720 migranti in fuga dalla #Libia". Così, Alarm phone d Twitter. "Di queste 10 barche, 5 sono state intercettate dalle autorità libiche e circa 431 persone sono state riportate all’inferno della #Libia in guerra. 5 barche con circa 289 persone a bordo sono state tratte in salvo in #Europa: 4 a #Malta (1 tramite #OceanViking) e 1 in #Italia", aggiunge Alarm phone.