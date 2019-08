28 agosto 2019- 14:37 Migranti: Alarm Phone, 'non dimenticheremo persone morte in mare'

Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Non dimenticheremo le persone che sono morte in mare ieri, né tutti quelli che vengono uccisi dai confini ogni giorno. Continueranno a vivere in ogni momento e in ogni nostra azione di lotta contro le politiche di confine che li hanno uccisi". Così, su Twitter Alarm phone.