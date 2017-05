MIGRANTI: ALFANO, BENE CSM SU AZIONE ZUCCARO

5 maggio 2017- 08:34

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Emerge la volontà di appoggiare l’inchiesta" del pm di Catania Carmelo Zuccaro sulle Ong "ed è una buona novità rispetto ai giorni scorsi. E per la stima che ho per il vicepresidente del Csm sono convinto che l’approccio usato in questo caso sulle scelte comunicative del magistrato, varrà per tutti i procuratori che dichiarano sulle proprie inchieste". Lo afferma il ministro degli Esteri Angelino Alfano in un'intervista al 'Corriere della Sera'.