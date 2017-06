MIGRANTI: ALFANO, PROBLEMA CONDIVISO E DEVONO ESSERLO ANCHE SOLUZIONI

21 giugno 2017- 12:52

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "L'immigrazione è un problema condiviso, così come condivise devono essere le soluzioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano intervenendo, insieme al suo omologo olandese Bert Koenders, alla cerimonia di chiusura del Netherlands and Italy Model United Nations (Nimun) alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo. Il Nimun, a cui hanno partecipato studenti italiani e olandesi, è una simulazione in lingua inglese del Consiglio di Sicurezza dell'Onu dove Italia e Olanda condividono il mandato biennale per un seggio. La presenza del ministro olandese in Italia si inserisce nell'ambito del più ampio programma della visita di Stato nel Bel Paese dei reali di Olanda, anche loro oggi a Palermo.