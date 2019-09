22 settembre 2019- 13:11 **Migranti: altri 90 lasciano hotspot Lampedusa, restano in 200**

Palermo, 22 set.(AdnKronos) - Altri 90 migranti lasciano l'hotspot di Lampedusa per essere trasferiti in nave a Porto Empedocle. Restano così in 200 naufraghi circa nella struttura di accoglienza di contrada Imbriacola a fronte di una capienza di 95 persone.