22 dicembre 2018- 15:24 Migranti: Amnesty International, da Salvini scatto di umanità

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - "Almeno un Paese mostri umanità e solidarietà e apra un porto sicuro" e da parte di Salvini ci sia uno "scatto di umanità". Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia, davanti a una nuova nave alla quale è stato negato l'apporodo in un porto italiano, sottolinea con l'Adnkronos che "purtroppo è qualcosa che abbiamo già visto diverse volte in passato. Le 340 persone a bordo sono in condizioni disperate perché fa freddissimo". "E' iniziata questa gara a chi dice no per primo. Vorremmo che ci fosse un paese che mostri solidarietà e umanità e che apra un porto sicuro. Possibilmente vicino e non lontano. Sarebbe bella una gara a dire sì sotto natale e non a dire no".L'auspicio del portavoce di Amesty International è che da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini ci sia "uno scatto di umanità e solidarietà" nei confronti di persone alle quali "risulta che Malta, dopo avere fatto sbarcare la donna con il bambino appena nato, stia negando cibo". "Ci sono paesi che dicono no perché si tratta di una promessa elettorale, per altri è prassi. I motivi possono essere diversi. Di certo sarebbe bello avere tempo per soluzioni di lungo periodo. Potrebbero ad esempio essere nel global compact sui migranti ma l'Italia non sembrerebbe interessata" conclude, Nuri. "Davanti a 340 persone che stanno morendo di freddo non ci si può voltare dall'altra parte" chiosa infine.