7 giugno 2019- 14:02 Migranti: anche due donne tra i 62 in arrivo a Pozzallo

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Ci sono anche due donne, ma nessun minore, tra i 62 migranti attesi a breve a Pozzallo, nel Ragusano. A bordo del rimorchiatore Asso 25 approderanno nel porto cittadino, dove la Prefettura ha già messo in moto la task force dell'accoglienza. Sulla nave non sarebbero state segnalate situazioni sanitarie di emergenza. I migranti arrivano dal Gambia, dalla Costa d'Avorio e dal Senegal. Si tratta del primo sbarco dell'anno a Pozzallo, dove in passato si erano registrati numerosi arrivi di migranti.