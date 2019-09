2 settembre 2019- 15:06 Migranti: anche nave militare con 29 naufraghi attracca a Pozzallo

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Anche la nave militare Cassiopea della Marina, con 29 migranti a bordo, ha raggiunto il porto di Pozzallo (Ragusa) per fare sbarcare i naufraghi a bordo. La nave è rimasta in rada a quattro miglia dal porto da questa mattina per permettere l'attracco della nave 'Eleonore' della Ong tedesca Lifeline. Tra poco iniziano le operazioni di sbarco.