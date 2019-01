25 gennaio 2019- 18:21 Migranti: Anm Catania, 'Attacchi strumentali a magistrati, intervenga Mattarella'

Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - L'intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Csm per "dire basta agli attacchi strumentali alla magistratura" è stato chiesto dall'Anm di Catania. "La Giunta distrettuale di Catania rileva, con preoccupazione ed allarme, l’avvio di una mirata campagna di stampa finalizzata a delegittimare, con toni e contenuti inaccettabili e non degni di uno Stato di diritto, l’operato della Magistratura in generale e dei colleghi del Tribunale per i Ministri di Catania in particolare". E' quanto si legge in una nota della Giunta distrettuale Anm di Catania. "Invero, oggi, sul quotidiano “Il Giornale” è stato pubblicato un articolo, dal titolo : “Ecco chi è il giudice del Tribunale dei ministri che scarcera gli scafisti”, nel quale l’autore, nell’informare i lettori sulla richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Tribunale per i Ministri nei confronti del Senatore Matteo Salvini, invece che addentrarsi in una legittima lettura critica del provvedimento giudiziario, opera pesanti allusioni all’operato del giudice Corda, sottolineando l’adozione da parte del Magistrato, di precedenti provvedimenti tesi, a dire del giornalista, a vanificare l’azione di contrasto delle Forze dell’ordine al fenomeno criminale del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina"."L’autore dell’articolo in maniera volutamente capziosa, sottolinea l’esistenza di una giurisprudenza di favore verso fenomeni criminali da sempre invece combattuti, con notevole impegno e professionalità dalla Magistratura, giudicante e requirente, del distretto etneo, capace di arginare e contrastare, sovente in situazioni emergenziali, il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani - si legge ancora -Le Procure della Repubblica ed i Tribunali del distretto sono presi a modello dall’intera Magistratura italiana per rigore ed efficacia interpretativa, per professionalità e competenza, lottando, in stretta sintonia con le forze di polizia, contro i trafficanti di esseri umani e raggiungendo risultati di assoluto prestigio".