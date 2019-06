26 giugno 2019- 10:22 Migranti: appello Sea Watch su Fb, raccolta fondi per pagare multa sbarco

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sul #seawatch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua difesa legale". E' il post-appello pubblicato, questa mattina, sul profilo Facebook della Ong Sea Watch. Parole che fanno presagire tutta l'intenzione del capitano della nave Carola Rackete di proseguire nell'intento, annunciato ieri, di voler far sbarcare a Lampedusa, nonostante il divieto del Ministero, i 42 migranti da 14 giorni a bordo della nave."Sono responsabile per le 42 persone salvate in mare e che non ce la fanno più. Le loro vite sono più importanti di qualsiasi gioco politico" scrive il capitano Rackete. Ieri la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha rigettato il ricorso presentato dalla Sea Watch per ottenere l'autorizzazione allo sbarco in Italia.