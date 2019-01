4 gennaio 2019- 13:11 Migranti: arcivescovo Palermo, il Vangelo non va esibito ma praticato

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Il Vangelo non va esibito ma praticato.... E' il monito dell'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nel corso della sua omelia durante la messa di inizio anno a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. All termine della messa, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se si riferisse al vicepremier Matteo Salvini, monsignor Lorefice ha replicato: "Facevo riferimento al Vangelo... - spiega - Non va ostentato, non è solo parola da ostentare ma è qualcosa che incide nella nostra vita". "Ogni uomo è nostro fratello - dice - è l'unioca via che abbiamo - dice - i problemi ci sono ma si affrontano, senza alzare muri".