16 luglio 2018- 16:14 Migranti: arcivescovo Palermo, no a chiusura porti, in Libia campi concentramento

Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - "Se fermiamo le navi dei poveri, se chiudiamo i porti, siamo dei disperati. Disperiamo della nostra umanità, disperiamo della nostra voglia di vivere, del nostro desiderio di comunione". A dirlo è l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che punta il dito contro un'informazione "monca e distorta". "Tutti dobbiamo sapere - ha detto in occasione del discorso alla città per il Festino di Santa Rosalia - che lungo i decenni e, soprattutto, in questi ultimi trent’anni l’Africa, che è il continente più ricco del mondo, è stata sfruttata dall’Occidente, depredata delle sue materie prime. Ce le siamo portate via, anzi le multinazionali l’hanno fatto per noi, senza pagare un soldo. E abbiamo tenuto in vita governi fantoccio, che non fossero in grado di difendere i diritti della gente".