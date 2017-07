MIGRANTI: ARCIVESCOVO PALERMO, UE VERSO DISTRUZIONE SE RESTERà INERTE

14 luglio 2017- 14:43

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - "L’Europa è a una svolta: se continuerà a restare inerte di fronte al dramma dell'immigrazione nel Mediterraneo o, peggio ancora, a pensare a difendersi, a credere che quella dei migranti sia un’emergenza di passaggio, a dire in maniera sibillina ed egoista che 'bisogna aiutarli a casa loro' o a provare a distinguere tra 'migranti economici' e 'rifugiati politici', allora l’Europa affretterà il tempo della propria distruzione. Perché la diversità è la sua stessa ragion d’essere e, venuta meno questa, dell’Europa non rimarrà nemmeno una (già inesistente) espressione geografica". E' un passaggio del discorso pronunciato dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, durante l'incontro con i rappresentanti delle varie religioni in occasione della festa di Santa Rosalia, patrona della città."Non si usi la religione - è l'appello dell'arcivescovo - come scudo di questa corsa alla chiusura e alla durezza, all’insensibilità al grido dei poveri, che non si dica che bisogna difendere l’identità religiosa culturale e religiosa dell’Europa o dell’Italia, come se la religione fosse un marchio o una cosa. Chi pensa l’identità così lo fa per ignoranza o per malizia, non capendo che essere europei significa essere donne e uomini degni e liberi, e che le religioni sono la via dell’apertura, il motivo simbolico dell’accoglienza".