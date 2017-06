MIGRANTI: ARRESTI PALERMO, GRAVE FINANZIERE CHE CADE DAI TETTI MENTRE INSEGUE DUE UOMINI

6 giugno 2017- 15:11

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Un giovane finanziere, in servizio a Palermo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere scivolato da un tetto mentre, nell'agrigentino, inseguiva due tunisini destinatari dei provvedimenti di fermo dell'operazione 'Scorpion Fish'. Il ventisettenne, dopo la caduta, è stato trasferito in elisoccorso da Agrigento a Palermo dove viene seguito dai vertici della Guardia di Finanza in Sicilia, a partire dal generale Ignazio Gibilaro. Il finanziere è precipitato dal tetto di un'abitazione di via Boccaccio a Menfi.