9 gennaio 2019- 07:09 Migranti: arresti Palermo, scoperti viaggi dalla Tunisia su gommoni veloci

Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Utilizzavano potenti gommoni che trasportavano migranti dalla Tunisia a Mazara del Vallo in cambio del pagamento di 2.500 euro. E' quanto scoperto dagli inquirenti che all'alba di oggi hanno fermato 15 persone nel blitz antiterrorismo eseguito in tutta Italia. Secondo quanto emerge dall'inchiesta coordinata dal Procuratore aggiunto Marzia Sabella la banda rappresenta "una minaccia alla sicurezza nazionale perché in grado di fornire un passaggio marittimo sicuro e celere particolarmente appetibile per persone ricercate dalle forze di sicurezza tunisine o sospettate di connessioni con formazioni terroristiche". Il capo dell'organizzazione resta però latitante. L'operazione è ancora in corso.