MIGRANTI: ARRIVA AL PORTO DI CATANIA NAVE MOAS CON 394 PERSONE E CADAVERE RAGAZZO

6 maggio 2017- 09:45

Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - E' attraccata al porto di Catania la nave 'Phoenix', della Ong Moas con 394 migranti a bordo. Sulla nave c'è anche il cadavere di un ragazzino. Moas è stata al centro, di recente, delle polemiche sulle ong. A bordo c'è anche la fondatrice dell'organizzazione non governativa Regina Catrambone. Il cadavere appartiene a un ragazzino ucciso "a colpi di pistola perché non ha voluto dare il suo cappellino da baseball ad un trafficante", come ha raccontato ieri Catambrone.