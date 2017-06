MIGRANTI: ASSESSORE SICILIA, AL VIA 'BANDO TRATTA' PER MINORI NON ACCOMPAGNATI

21 giugno 2017- 20:42

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - L'assessore per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro della Regione siciliana, Carmencita Mangano, ha presieduto oggi a Roma la Commissione speciale immigrazione e italiani all'estero alla presenza degli assessori delle Regioni italiane, con delega in materia di immigrazione e, per la prima volta, con i rappresentanti dei ministeri dell'Interno e del Lavoro. Alla fine dell'incontro è stato dato il via libera al cosiddetto 'Bando Tratta', presentato dal dipartimento Pari opportunità, che ripartisce le risorse alle regioni per i minori stranieri non accompagnati. Un fenomeno che interessa in maniera particolare la Sicilia visto che le presenze, soprattutto di sesso femminile e per la quasi totalità di nazionalità nigeriana, sono pari al 50 per cento di quelle registrate nel resto d'Italia."Il parere favorevole è stato dato all'unanimità e ciò non era scontato – ha detto l'assessore Mangano -. Sempre in materia di tratta la presidenza della Conferenza delle Regioni ha richiesto alla Commissione immigrazione, di concerto con la Commissione politiche sociali, di raccogliere e mettere a sistema tutte le informazioni specifiche attraverso un questionario trasmesso a tutte le regioni da inviare successivamente alla Commissione europea". L'altro tema trattato riguarda il Piano nazionale integrazione. Dal tavolo nazionale di coordinamento, presieduto dal ministero dell'Interno, è stata fornita una prima stesura del Piano, "particolarmente corposo e articolato", sul quale le regioni hanno fornito osservazioni e richieste di chiarimento attraverso differenti approcci.