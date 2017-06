MIGRANTI: ASSESSORE SICILIA, AL VIA 'BANDO TRATTA' PER MINORI NON ACCOMPAGNATI (2)

21 giugno 2017- 20:42

(AdnKronos) - "In qualità di coordinatore politico della Commissione – ha spiegato l'assessore Mangano - ho mediato tra le diverse posizioni elaborando, assieme alle altre regioni, un elenco di criticità da porre all'attenzione. In particolare è stato chiesto un approfondimento sulle risorse non chiare e comunque insufficienti, sulla distanza tra gli obiettivi individuati e le azioni messe in campo per raggiungerli, sul tempo eccessivamente breve per un esame approfondito del documento e sulla necessità di un successivo passaggio in Commissione della versione finale del Piano". L'assessore Mangano si è impegnato a rappresentare questi problemi al ministro Minniti in un prossimo incontro auspicando "un esito positivo delle richieste avanzate".