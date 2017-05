MIGRANTI: ATTESE TRA POZZALLO E CATANIA OLTRE 1.300 PERSONE

29 maggio 2017- 07:12

Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Oltre 1.300 migranti sono attesi per questa mattina, a bordo di due navi che approderanno nei porti di Pozzallo e di Catania. A Pozzallo è attesa la nave Gregoretti della Guardia costiera che ha a bordo 254 migranti e due cadaveri. Oltre mille le persone che, invece, arriveranno al porto di Catania. Ieri, invece, sono stati 1.040 i migranti, soccorsi in mare dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa, arrivati al porto di Palermo. A bordo della nave anche sette corpi senza vita, recuperati nel corso di numerose operazioni in alto mare. Si tratta di cinque donne e due ragazzi.