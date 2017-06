MIGRANTI: AVVOCATI VENEZIA, CI SERVE AIUTO PER I TROPPI RICORSI DEGLI IMMIGRATI (4)

13 giugno 2017- 11:59

(AdnKronos) - Delle domande presentate nel corrente anno fino al 9 giugno 2017, 2724 sono state presentate in forma cartacea delle quali 1188 dal 15 marzo 2017 sono costituite da istanze relative a ricorsi proposti avverso provvedimenti di diniego di protezione internazionale e già 2121 pari al 78% sono le domande telematiche delle quali per protezioni internazionali."Non intendiamo sottrarci in alcun modo all’impegno di garantire efficienza e tempestività nella risposta alle esigenze dei 'meno fortunati' - aggiunge infine il presidente Chersevani - ma, al fine di migliorare il servizio, abbiamo bisogno di ogni possibile supporto da parte degli altri Ordini del Distretto e dalle Pubbliche amministrazioni al fine di fronteggiare quella che non può ormai considerarsi una emergenza ma piuttosto un fenomeno in via di esponenziale incremento che deve trovare una risposta coerente e proporzionata".