26 giugno 2019- 19:50 Migranti: Barbagallo, 'salvare vite è dovere civile e morale'

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Nessuno può restare indifferente rispetto alla vicenda #SeaWatch3. Salvare vite umane è un imprescindibile dovere civile e morale. Anche l'Europa faccia la sua parte da protagonista e non lasci l'Italia da sola in questo compito". Così in un tweet il leader della Uil, Carmelo Barbagallo.